Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 15-18 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için, basın mensuplarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 15-18 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için, basın mensuplarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez MSM’de gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, basın mensuplarına bu yılki GastroAntep Festivali’nin teması, etkinlikler, yarışmalar ve konular hakkında bilgiler verdi.

Gastroantep’in bu yıl ki hedefleri anlatıldı

Şahin, GastroAntep’in bu yıl Gazi şehrin gıda ürünlerinin, mutfak kültürünün ve yemeklerinin bilinirliğini arttırarak, Gaziantep mutfağından çıkan tatların dünyanın en önemli restoranlarının menüsünde ve gurme marketlerinin raflarında yer almasını amaçlandığı dile getirerek, uluslararası anlamda gastronomi turizminde dünyaya Gaziantep’i işaret ederken, profesyoneller ve gastronomiye ilgi duyanları Gaziantep’te bir araya getirerek, şehir ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Şehrin turizm potansiyeli konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım projeleri, Gaziantep’in gastronomi faaliyetleri, festival içeriği ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları da anlatan Şahin, gastronominin ekonomi, tarih ve coğrafya olduğunu belirterek, gastronominin temelinin ise topraktan başladığını söyledi.

Toprak ve topraktan gelen ekonominin konuşulduğu bir alanda olduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Toprak anadır, yardır, tevazudur, alçakgönüllülük, bereket, şifadır. Başlık bu yıl ‘Sürdürülebilir Gastronomi’ dedik. Çünkü dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Her birimiz çok fazla mazeret üretebilir, neden yapamadığımızı anlatabiliriz. Yapmamız için gereken koşulların oluşmasını bekleyebiliriz ama bu bize yakışmaz. Bu coğrafyada güçlü olanın daha çok çalışarak, fikir işçiliği yaparak, fiziki olarak nerede olmamız gerektiğini görerek sürekli güçlü olması gerekir. Ordumuz, ekonomimiz, sanayicimiz güçlü olmalı. 2 milyon bize emanet. Göçün güce dönüşmesi için mutlaka başka bir şey söylememiz gerekiyor. Dünya sürdürülebilir kalkınmayı konuşuyor. Biz çevre şehirlerle yarışmıyoruz. Artık bölgesel destinasyon, bölgesel kalkınma var. Bir ürünün coğrafi işaret tartışması bizi aşağı çekiyor. Mezopotamya’nın bereketini, ekonomiye, ihracata dönüştürdüğümüzde inanın sorunların hepsi çözülür.”

“Biz Mezopotamya’nın ana damarı, sıcak denizlere açılan kapısıyız”

Su yönetimi ve sürdürülebilir tarım üzerine bilgilendirmede bulunan ve dünyadan örnekler veren Şahin, “Biz Doğu Akdeniz’e açılan kapıyız. Kendimizi küçük görmemeliyiz. Biz Mezopotamya’nın ana damarı, sıcak denizlere açılan kapısıyız. Bir işin pazarlamasını yaparken buna göre yapmamız lazım. Gastronomi tarihtir. Tarihimizde bile cömertlik ve sofra var. İpekyolu’nun bize bıraktığı bir miras bu. Bizim biyoçeşitliliğini nasıl koruyacak ve altyapısını sağlayacağız buna bakacağız. Pandemi bize şunu gösterdi ki ülkelerin neresi zayıfsa, sıkıntı oradan yaşandı” dedi.

“Hanları, hamamlarıyla lezzetin şifaya dönüştüğü yeni bir döneme geçeceğiz”

Festivalin içeriğine değinen Başkan Şahin, teknik bilgiler vererek, “GastroAntep’te filmler gösterilecek, atölye, workshoplar yapılacak, biyoçeşitlilik, çocuklarla ilgili atölyeler, sanatçılar olacak. Alanla ilgili olarak ta gelecek yıl 50 bin metrekare genişleyecek. Şu anda ki festival alanı planlaması, konserler, daha büyük bir coğrafi işaret çadırı, sokak lezzetleri olacak. 2 önemli bitirdiğimiz iş var. Peynir Atölyesi yapıyoruz. Tanıtım, paketleme ve deneyimleme sorunumuz var. Alleben Göleti’nin orada baharat kütüphanesi ve ata tohumu bankası yapıyoruz. Gelecek yıl da pekmez ve sabun hanımız bitiyoruz. Bunları başardığımızda hanları, hamamlarıyla lezzetin şifaya dönüştüğü yeni bir döneme geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Sürdürülebilir Gastronomi, sürdürülebilir sanayi, sürdürülebilirlik aslında hayatımızın her alanında sorunların ötesinde kendimizi eğiteceğiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “20 yıl önce hiç bahsedilmeyen bir festival son 4 yılda rutin haline gelen bir hal aldı. İlk başladığımızdan şu anki arasında fark var. Bundan sonraki süreçte 10 yıl sonra bunları hiç konuşmayacağız” dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “Festivalin şehrimizin hem vizyonu hem ekonomisi açısından çok önemsiyoruz. Bundan 4 yıl önce Almacı pazarında stant konusunda yer almaları için rica ediyorduk. Şimdi kurayla alınıyor” ifadelerine yer verdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Gaziantep Türkiye’de en fazla gelişim gösteren illerden bir tanesidir. Bu kendi kendine olmuyor. Bu geçmişten tarihten aldığımız kültürümüzle oluyor” sözcüklerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Gaziantep’in Gastronomi şehirleri arasına koyması tesadüf değildir. Bugüne kadar ecdat bunu sürdürüp getirmiş. Bundan sonra buna kalite koymamız gerekiyor” sözcüklerine yer verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Pandemiyle birlikte gıda fiyatları başta olmak üzere tedarikte sıkıntılar çıktı. Dolayısıyla Gastronomi festivalinin dünyadaki ve Türkiye’deki fiyat artışlarına denk gelmesi bir anlamda talihsizlik olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Konuşma sonrası basın mensuplarıyla soru cevaba geçildi, fikirler alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında fark oluşturan Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep’in mutfağını tüm dünyaya tanıttığı GastoAntep; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek.

Bu yıl 12 ülkeden 21 “Michelin Yıldızlı” şef festivalde ağırlanacak. Şeflere Gaziantep mutfağını keşfetme fırsatı verecek GastroAntep, düzenlenen workshoplarla bir kez daha dünya mutfağıyla Gazi şehrin mutfağını buluşturacak. Programlar çerçevesinde UNESCO ve “Kardeş Şehirler Mutfağı” atölyeleri gerçekleştirilecek. 25 ülkeden, 78 yabancı katılımcının yer aldığı atölyelerde şefler, kendi kültürel mutfaklarını tanıtarak pişirme demoları yapacak.

Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, il protokolü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.