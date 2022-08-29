Tokat’ta Gastronomi Festivali çerçevesinde etli sarma, madımak ve bat yemeği yarışması düzenlendi.

Tokat’ta Gastronomi Festivali çerçevesinde etli sarma, madımak ve bat yemeği yarışması düzenlendi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali etkinlikleri 3’üncü gününde de yemek yarışmasıyla devam etti. Etli sarma, madımak ve bat yemeği yapımı olarak 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada, yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Festival etkinlikleri çerçevesinde Hıdırlık sosyal tesisleri bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada ilk olarak yaprak sarma yemeği yarışması yapıldı. Yarışmacılar evde yaptıkları yaprak sarmalarını jüri üyelerinin beğenisine sundu. Daha sonra yarışmacılar evde yaptıkları madımak yemeğini jüri karşısına çıkardı.

Etkinlikte son olarak bat yemeği yapım yarışmasına geçildi. Program alanına kurulan mutfaklarda yarışmacılar, Tokat mutfağının vazgeçilmezi bat yemeğini yaptı. Yapılan bat yemekleri jüri üyelerine takdim edildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin konser programında takdim edileceği açıklandı.