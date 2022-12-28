Gastronomi Derneği’nin Ankara’da yapılan olağan genel kurulunda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Gastronomi Derneği’nin Ankara’da yapılan olağan genel kurulunda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Türk gastronomisini dünyada tanıtmak amacıyla 2016 yılında Kuşadası’nda kurulan ‘Gastronomi Derneği’nin’ 3. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde, ADÜ Öğretim Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin, yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul sonrasında bir konuşma yapan Dr. Emrah Köksal Sezgin, “Kurulduğu yıldan itibaren gerek üyeleriyle gerekse de yaptığı başarılı işlerle sürekli büyüyen bir derneğiz. Bugün sadece Kuşadası ve Türkiye’de değil, dünyanın birçok noktasında tanınan bir dernek haline geldik. Bu da bizi sürekli çalışmak ve kendimizi geliştirmek zorunda bırakıyor. Seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Gastronomi Derneği, özellikle yurtiçi gastronomi etkinlikleri ve ülkemizi temsil etmek için yurt dışında katıldığı yarışmalarda aldığı ödüllerle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor” dedi.

Genel Kurul sonunda dernek yönetimi şu isimlerden oluştu; Dr. Emrah Köksal Sezgin (Yönetim Kurulu Başkanı), Barış Ondaş (Başkan Yardımcısı), Mümin Durutlu (Başkan Yardımcısı), Emre İdrisoğlu (Başkan Yardımcısı), Dr. Ahu Sezgin (Genel Sekreter), Betül Şentürk, Burçak Uysaler, Dilan Ceylan, Emel İpek (Yönetim Kurulu Üyesi), Kadir Erdönmez (Sayman), Ümit Bahadır, Engin Yılmaz, Veysel Karani Aka (Denetim Kurulu)