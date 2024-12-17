Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, “Avrupa’da sık görülmeyen Laktoz tolerans bozukluğu bizim ülkemizde, özellikle Asya ve Asya’nın doğusuna gidildikçe çok sık görülüyor" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, laktoz tolerans bozukluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yalnız, şu değerlendirmeyi yaptı: ’’Laktoz toleransı; süt ve süt ürünlerindeki laktozun laktaz enzimi ile ilgi kuramaması neticesinde, insanların laktozlu ürünleri yani süt ve süt ürünleri tükettiğinde gaz, şişkinlik, ishal, bulantı gibi şikâyetlerinin olması bu nedenle çok besleyici bir ürün olan süt ve süt ürünlerinde uzak kalması anlamına geliyor. Avrupa’da sık görülmeyen Laktoz tolerans bozukluğu bizim ülkemizde, özellikle Asya ve Asya’nın doğusuna gidildikçe çok sık görülüyor. Doğumdan itibaren doğal olarak laktaz enzimi eksikliği yaşlandıkça giderek azalıyor, bu nedenden dolayı vücudumuz ilerleyen yaşlarda laktozlu ürünlere karşı olumsuz tepki veriyor ancak yoğurt sindiriminin kolay olması nedeniyle bunun dışında kalıyor. Teknolojinin gelişmesi ile laktaz enziminin katıldığı gıda takviyeleri ya da laktozsuz süt ürünleri üretiliyor. Bunlara dikkat ederek süt ürünleri az da olsa tüketilmeli. Her sütte aynı oranda laktoz yok. Kişideki laktaz eksikliği aynı oranda olmamasından dolayı kullanılan süt değiştirilebilir. En temel besleyici ürün olan sütten uzak durulmaması gerekir.’’