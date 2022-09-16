Gaziantep’te gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) yakılan heyecan festival meşalesinin yakılmasıyla doruk noktaya ulaştı. Festival coşkusu Anadolu Ateşi grubunun gösterileriyle sürdü.

Gaziantep’te gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) yakılan heyecan festival meşalesinin yakılmasıyla doruk noktaya ulaştı. Festival coşkusu Anadolu Ateşi grubunun gösterileriyle sürdü.

Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) iş birliğinde yapılan GastroAntep’in ilk günü Festival Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Festivalin açılışında, konuşmalar öncesinde arttırılmış gerçeklikle bütünleşen dans gösterisi sahne aldı. Programın devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın GastroAntep Festivali için gönderdiği mesaj okundu.

Mesaj sonrası protokol festival coşkusunu yansıtan festival meşalesi, festivale katılanlarca birlikte yakıldı.

Anadolu Ateşi heyecanı

Festival meşalesinin yakılmasıyla doruk noktaya ulaşan heyecan Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Topluluğu’nun sahne almasıyla birlikte coşkuya dönüştü. Sahne alan grup, Anadolu’nun geleneksel halk oyunlarından harmanlayarak görsel bir şölen de sundu. İlginin yüksek olduğu gösteride her performans sonrası topluluk yoğun alkış aldı.

"Gaziantep için gastronomi hayattır"

Festival açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ünlü şeflerin Gaziantep’te bulunduğunu hatırlatarak, "Kokuna, dumanına, görkemine, insanına, toprağına, her şeyine maşallah Gaziantep. Şef olmak, ünlü şef olmak kolay değil. Kabiliyet, emek ister. Burası bir ticaret, merhamet, paylaşım, bereketli hilalin Doğu Akdeniz’e açılan kapısı olan bir şehir. Medeniyet şehri olmak kolay değil. Sofra birleştirir. Sofra, iletişim, kardeşliğe ve merhamete açılan kapı, sevgimizin, muhabbetimizin göstergesidir. Gaziantep için gastronomi hayattır. Çocuklarımız doğar, doğduğu an başka bir hikaye başlıyor. Çocuğumuzun dişi çıkar diş hediği yaparız. Bayramlarımızda yuvalamamızı hep beraber yaparız. Düğün yemeklerimiz var. Bu şehir yemeğini paylaşır. Dağıttıkça bitmediğini gören bir şehirdir bu şehir" dedi.

"Sofralarla hayat tanımlanır"

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in sofrayla beraber hayatı ve insanı tanımlandığını ifade ederek, “Bizim sofralarımız atasözlerine yansır. ‘Tatlı yiyelim tatlı konuşalım’, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ deriz. İşte gastronominin bir ekonomi, istihdam olduğunu, ihracat, muhabbet olduğunu, aşk olduğunu, sevda olduğunu biliriz. Yemeğe alın terini döker, helal kazancını koyarsan aşkla yaparsan katlandığını en iyi Gazi şehir bilir” şeklinde konuştu.

GastroAntep’in bu yıl sürdürülebilirlik temasıyla yoluna devam ettiğinin altını çizen Şahin, "Pandemiden çıktık. Küresel ısınma, su krizleri, bulaşıcı hastalıklar en büyük sorun. Buna karşı dünyada yeşil şehir, şampiyon şehir olduk. Sürdürülebilir kalkınmada sürdürülebilir gastronomide topraktan gelen lezzet diyoruz. Toprağımız kıpkırmızı bereket. Sulanabilir arazilerimizi arttırıyor, büyük baraj projeleri, su kanalları yapıyoruz. Toprağı suyla, birbirleriyle olan muhabbetine kavuşturuyoruz. Sürdürülebilirlik tam bu" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’in toprağının verimliliğine vurgu yapan Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“En güzel mercimek, en güzel nohut benim topraklarımda yetişir. Araban’ın sarımsağı Kastamonu’nu geçti. Nizip’in zeytinin aromasını başka hiçbir yerdeki zeytinle kıyaslayamazsın. Fıstık başımızın tacı yeşil altınımız, ailemizin ekonomisi. Her yemeğin içine giren bize güç, kuvvet ve şifa verendir. Antep şifa, sağlıktır. Bu yüzden üzümümüz, biberimiz, Oğuzeli’nin narı, Nizip’in nanesinin şifası için daha fazla üreteceğiz, daha fazla tanıtacağız. Kadın kooperatiflerini kurduk ‘Birlikte rahmet var’ dedik, tasarımlarımızı yaptık. Herkese ‘Gaziantep’in sofrasında buluşalım’ diyoruz. Bu bir medeniyet, inanç, muhabbet, aşk. Aşkımız daim olsun, soframızın, ağzımızın tadı eksilmesin diyorum.”

"Bu sadece bir festival değil, kalkınma modeli"

Törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in tarımsal ürünlerinin tanıtımla beraber aranır hale geldiğini belirterek, gerçekleştirilen etkinliklerin sadece bir festival olmadığını bölge için bir kalkınma modeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Vali Gül, "Bu şehirde yüzyıllardır bu yemekler pişiyordu vardı ama bunu bir kalkınma modeline çevirmek önemli. Gastronomi kentiyle başlayan, coğrafi tescillerle bunu taçlandıran ve Türkiye’nin bütün şehirlerinde ‘Gaziantep ne yapıyor, nasıl yapılıyor’ denilip takip edilen bir şehir yaptığı için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, bu şehirde yapılan her iyi şehrin arkasında. Hiç şüphesiz Gazianteplilere teşekkür ediyoruz. Kadir kıymet bilip bunu sahiplendiler. Bu sadece yemeklerin tanıtıldığı ve gösterildiği bir festival değil, bu bir kalkınma modeli. İnanıyorum ki bu sürdürülebilir bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Gazi şehrimizde 500’ü aşkın yemek var"

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Ali Şahin, milletvekilleri adına yaptığı konuşmasında festivalin önemine dikkat çekerek, “Bizler Mezopotamya’nın çocuklarıyız. Dünyada birçok şehir gastronomi şehri olarak anılıyor. Ama eminim ki hiçbiri bunu Gaziantep gibi hak etmiyor. Çünkü bizler Mezopotamya’nın çocuklarıyız. Gıdanın, tahılın doğduğu, dünyaya dağıldığı coğrafyanın çocuklarıyız. Bugün önümüze yüzyıllardan beri evrilerek gelmiş sadece Gazi şehrimizin 500’e aşkın yemeği var” diye konuştu.

Festivalin ilk günü, gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve Anadolu ateşinin gösterilerinin ardından sona erdi.