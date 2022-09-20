Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsün gerçekleştiği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinde yerini alan Türkiye’nin ünlü makarnası Banetti’nin bir birinden farklı lezzetleriyle konukların ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsün gerçekleştiği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinde yerini alan Türkiye’nin ünlü makarnası Banetti’nin bir birinden farklı lezzetleriyle konukların ilgi odağı oldu.

4’üncüsün Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivaline katılarak yenilikçi ürünlerini konuklara ikram eden Banetti, her yaş gurubundan insanların ilgi kaynağı olurken özellikle çocuklar Banetti’nin eşsiz lezzetleri arasında yer alan Noodle ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Festival süresinde konuklarına eşsiz lezzetleri ücretsiz ikram eden Banetti düzenlediği çeşitli yarışmalarla da festivalin en renkli geçmesine büyük katkılar sağladı. Dünyanın bir çok ülkesinde sevilerek tüketilen Banetti Makarna ve çeşitli ürünleri 4’üncüsün Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivaline farklı lezzetler katarak festivalin en gözde markaları arasında yerini aldı.