Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) 5 yıldızlı otellerin şeflerinin Gaziantep yemekleriyle katıldığı Local Chef Yarışması yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) 5 yıldızlı otellerin şeflerinin Gaziantep yemekleriyle katıldığı Local Chef Yarışması yapıldı.

Türkiye’de turizm sektörüne hizmet veren 5 yıldızlı hotellerinin şeflerinin 3’er kişilik ekipler halinde katıldığı yarışmada hünerlerini sergiledi.

5 saat süren yarışmanın sonunda ödüller sahiplerini buldu

Yaklaşık 5 saat süren ve kıyasıya geçen yarışmada birinci olan ekip Antep fıstıklı soğan dolması, muhammara ve zeytin kürü yemeyi olurken, palamut ökçe yemeyi ikinci olarak takip etti. 3’üncü olan ekip ise şiveydiz yemeyi oldu. Yarışmada mansiyon ödülünü humus ve soslu kuru dolma yemeği ile aldı. Yarışmada verilen Aydın Yılmaz Özel Ödülü’nün sahibi ise, ciğer, maş- fasulye salasıyla oldu. Tuğrul Şavkay Özel Ödülü’nü ise sulu çiğköfte koruk sulu çorba ile aldı.

Amaç Gaziantep yemeklerini otellerin menülerine adapte etmek

Gaziantep değerlerini 5 yıldızlı uluslararası zincir otellerin menülerine adapte etmek amacıyla yapılan Local Chef Yarışması, bu sene daha fazla dünyaca ünlü şefi jüri koltuğuna oturtarak yerel yemeklerin farklı yorumlara açık olduğunu göstermiş oldu.