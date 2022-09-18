Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali’nin üçüncü gününde, son yılların sevilen pop müziği sanatçısı Emir Can İğrek sahne aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali’nin üçüncü gününde, son yılların sevilen pop müziği sanatçısı Emir Can İğrek sahne aldı.

Sevilen sanatçı İğrek; Felfena, Nalan, Beyaz, Akşamcı, Defoluyorum, Zemin, Çiftetelli gibi beğenilen şarkılarını Gazi şehirli binlerce gençle birlikte söyledi. Şarkılarıyla kısa zamanda gençlerin gönlünde taht kuran Emir Can İğrek’in sevenleri, konserin düzenlendiği Festival Park’ı hıncahınç doldurdu. “Akşamcı” parçasını seslendiren İğrek’e eşlik eden dinleyiciler, konser alanındaki coşkuyu artırırken, İğrek yoğun istek üzerine aynı eserin nakarat bölümünü, sahneden inerek kameraların önünde hayranlarıyla bir kez daha söyledi.

Konser sonunda sahneye çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatçı Emir Can İğrek’e “Genç Dostu Şehir Gaziantep’e hoş geldin” diyerek, “Bu genç yaşta bu kadar çok sempati kazanmak, bu kadar çok hayrana sahip olmak gerçekten zor, o yüzden Emir Can İğrek’i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmasında Gaziantepli gençlere özel olarak Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Genç Gaziantep Kart uygulamasından da bahseden Başkan Fatma Şahin, uygulamanın avantajlarını ve detaylarını bir kez daha gençlere anlattı. Başkan Şahin, ayrıca sanatçı Emir Can İğrek’i uğurlamadan önce Gaziantep’in ay yıldızlı desenlerle işlenen kutnu kumaşını hediye etti.

Başkan vekili Erdem Güzelbey de günün anısına İğrek’e baklava ve çiçek verdi.