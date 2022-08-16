Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4. Uluslararası GastroAntep Festivali öncesinde yaptığı açıklamada “Festivalin ekonomiye büyük katkısı olacak. Gelen herkes şehre inip alışveriş yaparak kendi ülkelerine ürün götürecek. Bu yıl festival kapsamında 5 milyon ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz” dedi.

Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4. Uluslararası GastroAntep Festivali öncesinde yaptığı açıklamada “Festivalin ekonomiye büyük katkısı olacak. Gelen herkes şehre inip alışveriş yaparak kendi ülkelerine ürün götürecek. Bu yıl festival kapsamında 5 milyon ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 4. Uluslararası GastroAntep Festivali öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde, 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Festivale dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Gaziantep’in gastronomi kültürünü global arenaya taşıyan festivalde; Michelin yıldızlı şeflerin, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin yöresel ürünlerimizle düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı da sağlanacak.

“Yaptığımız döngüsel sistemi görmek için Gaziantep’e gelmek gerekiyor”

Festival kapsamında gerçekleşecek olan etkinlerden bahseden Şahin, “Dünyanın en ünlü şefleri ve söyleyişiler festivalde olacak. Sürdürebilir bir kalkınmada toprak, tohum ve su en önemli başlık. Biz tarım daire başkanlığında kendi tohumumuzu ürettik ve çiftçimize dağıttık. Çıkan ürünü festivalde ana ve ata tohumu olarak lezzete dönüştürüyoruz. Bu döngüsel bir sistem. Toprak ile başlayan bu çalışma, ana tohumunun lezzete dönüştüğünü bizlere gösteriyor. Gaziantep’te katmer yiyorsanız, önce ağaç altı dediğimiz olmamış fıstıktan toplamanız gerekiyor. Hayvanların yediği yemdeki aroma çok önemli. Yedikleri aroma sütüne geçiyor. Kaymağa ve katmere geçiyor. Bu döngüsel sistemin nasıl çalıştığını gösteren alt yapıyı hazırladık. Bunu görmek için Gaziantep’e gelmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Festival kapsamında 5 milyon kişiyi bekliyoruz”

Festivalin ekonomiye katkısına da değinen Şahin, “Gelen herkes şehre gelip alışveriş yapıyor. Michelin yıldızlı şef ürün alıyor, aldığı ürünü Avrupa’da kendi zincirin içerisine koyuyor. Bu satışları arttırıyor. Bizimde satışlarımız artıyor. Organik ürünlerimiz dünya pazarına dağılmış oluyor. Buda ekonomiye büyük katkısı oluyor. Bu yıl festivalin genel olarak çok yoğun geçeceğine inanıyorum. Katılımın ise 5 milyon kişi olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Fatma Şahin, katmer yapımına eşlik ederek renkli görüntüler verdi.