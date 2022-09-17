Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinliklerle tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinliklerle tüm hızıyla sürüyor.

Festival Park’ta düzenlenen GastroAntep’te, dünya mutfakları tanıtılırken, Gazi şehrin gastronomisi görücüye çıktı. Bu çerçevede GastroAntep için şehre gelen ünlü gastronomi profesyonelleri hem hünerlerini sergiliyor hem de yerel mutfağı tanıma fırsatı buluyor.

Fatma Şahin de Festival Parkta stantları gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, festival heyecanına ortak olarak parktaki stantları gezdi. Katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektiren, stantlar hakkında bilgi alan Şahin, burada ayrıca Gaziantep’in el sanatlarıyla üretilen ürünleri inceledi, ürünleri tasarlayanlarla kısa sohbetlerde bulundu.

Gastronomi meraklıları için paneller, atölyeler, söyleşiler Workshoplar düzenleniyor

Festival 20 Michelin Yıldızlı Şef, kırmızı biber, isot, sızma zeytinyağı, sade yağ, keçi sütü tereyağı ve en gözde ürün olarak değerlendirdikleri Antep fıstığı gibi yöresel ürünlerle yeni lezzetler denerken atölyeler, gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, yaşam koçlarıyla söyleşiler devam ediyor.

Türkiye’nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle paneller ve söyleşiler yapılıyor.

Panel, söyleşi ve workshoplarla dolu dolu geçen GastroAntep 2022 çerçevesinde Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Songül Hatısaru moderatörlüğünde “Gaziantep Gastronomisinin Gelişme Metodunda Uygulanan Modeller ve Sürdürülebilir Gastronomi” paneli ile devam etti.

Festival gazeteci-yazar Gila Benmayor moderatörlüğünde, “Turizm ve Gastronomide Yeni Hedefler ve Pazarlama Stratejileri” paneli, Yiyecek ve İçecek Uzmanı Oğul Türkkan moderatörlüğünde, “Yerel Gıdaların Restoran ve Otel İşletmelerine ve Havaalanlarında Hizmet Veren İşletmelere Adaptasyonu” paneli, Hürriyet Gazetesi Gastronomi, Seyahat, Kültür ve Sanat Yazarı Müge Akgün moderatörlüğünde, “Turizm ve Gastronomi Sektöründe Standartların Sağlanabilmesi için Gerekli Çözüm Yolları” paneli, Yemek Kültürü Yazarı, Araştırmacı Filiz Hösükoğlu moderatörlüğünde, “Gurmelerin Gözünden Gaziantep Mutfağının Gastronomideki Yeri” paneli, Dünya Gazetesi Yazarı Faruk Şüyün moderatörlüğünde, “Dünya Mutfaklarına Yerel Gıdaların Adaptasyonu” paneli, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen moderatörlüğünde, “Gaziantep Yemek Kültürünün ve Ürünlerinin Ülke ve Dünya Gastronomisine Tanıtılmasında Şeflerin Elçi Olarak Rolü” paneli, TV Programcısı Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal moderatörlüğünde ise, “Geleneksel Gaziantep Yemeklerinin ve Lezzetlerinin Gün Yüzüne Çıkarılması İçin Gerekli Uygulamalar” paneli düzenlendi.

Festival çerçevesindeki söyleşilerde ise 7 Catering Sahibi ve Köşe Yazarı Ebru Erberdi, Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı ve Şefi Cüneyt Asan ile Ete Dair Her Şey konulu bir söyleşi gerçekleştirirken, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da “Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme” konusunda söyleşiye katıldı.

Ünlü şefler Gaziantep yemekleriyle yarıştı

Program çerçevesinde 5 yıldızlı otellerin şefleri, Gaziantep yemekleri yaptıkları “Chefler Yarışması”nda mücadele etti.

Öte yandan Yaşar, Özyeğin, Abant İzzet Baysal, Akdeniz ve Gaziantep üniversitelerinin gastronomi bölümleri Gaziantep yemeklerine yer verdikleri menüleriyle rekabet etti.

Ülke mutfakları gazi şehirlilerin beğenisine sunulacak

Festivalde İngiltere, İspanya, Kolombiya, Portekiz, İtalya, Almanya, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, Tayland ve Danimarka olmak üzere 12 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri de, kendi yemeklerini tanıtma fırsatı buluyor.

Bu ülkelerin şefleri festival çerçevesindeki workshoplarda sunumlar gerçekleştiriyor. Ülkelerinin lezzetlerini Gaziantep’in kendine has ürünleriyle buluşturan şefler, böylece yeni lezzetlerin keşfine çıkarken, festival katılımcılarını ise uzak coğrafyaların lezzetleriyle tanıştırıyor.

Çeşitli festival park etkinlikleri

Öte yandan çocuk animatörleri, çocuk ve yetişkin sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları, lezzetler sokağı, el sanatları sokağı, kurum ve halk stantları ve DJ’ler ve çeşitli müzik etkinlikleriyle vatandaşlar festival boyunca istediği etkinlikte vakit geçirebiliyor.