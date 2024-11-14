Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması GastroAntalya’nın açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bir tarım ve turizm kenti olan Antalya’mız gastronomi alanında da önemli bir yere sahip. Bu tür organizasyonları gastronomiye katkısı sebebiyle son derece önemsiyoruz” dedi.

Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması GastroAntalya, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde beşinci kez kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Akdeniz Şefler Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin açılışı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı bir törenle gerçekleşti.

Antalya adına son derece önemli

Törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu tür etkinlikleri Antalya adına son derece önemsediklerini söyledi. Antalya’nın zengin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “Kentimize gastronomi alanında hak ettiği değeri kazandırmak için başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin 3’üncüsünü rekor katılım ile Ağustos ayında gerçekleştirdik. Bugün de Akdeniz Şefler Kulübümüz ile dünyanın mutfak yıldızlarını 5. kez buluşturuyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründeki usta yarışmacılar, yerli ve yabancı jüri üyelerinin oyları ile başarılarını tescil edecekler. Ayrıca çalıştaylar, sunumlar, paneller, ürün tadımları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Mutfak sanatımızı, gastronomi sektörümüzü siz değerli şeflerimizle daha üst seviyelere çıkaracağız” diye konuştu.

Vali Şahin gastronominin önemine değindi

Vali Hulusi Şahin de turizmle ayrılmaz ikili olan gastronominin önemine değinerek, “40 ülkeden gelen şeflerimize, sayısı binleri geçen yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Turizmin başkenti olarak, turizmle ayrılmaz bir ikili olan gastronomiye de başkentlik edecektik. Bunu başarmış oldunuz. Bu muhteşem coğrafyada bizim değerli ürünlerimiz var. Köklü kültürümüz sonucu değerli bir de mutfağımız var. Türkiye’de şeflik mesleğine büyük bir ilgi var. Bu etkinlik, mesleğe ilgi duyanlara da büyük fırsatlar sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem bu mekanı tahsis ettiği hem de Antalya’ya bu anlamda bir festival kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Gastronomi Derneği Başkanı Serkan Memedov ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir Vali Hulusi Şahin ve Başkan Muhittin Böcek’e plaket takdim etti. Daha sonra sahnede kurdele kesimiyle GastroAntalya’nın açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Azerbaycan Gastronomi Milli Takımı gösteri gerçekleştirdi.