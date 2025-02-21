Gastro Sincan Mutfak Sanatları Akademisi, gastronomi alanında yeteneği ve isteği olan vatandaşları desteklemek amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Geleceğin aşçılarını yetiştiren Gastro Sincan, birbirinden yetenekli kursiyerlere Türk ve dünya mutfağının inceliklerini öğretiyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanıyor. Açıldığı günden itibaren 247 öğrenciyi sertifika sahibi yapan Gastro Sincan, kursiyerlerine tam donanımlı bir mutfakta eğitim veriyor. Öğrenciler hem Türk ve dünya mutfağı üzerine akademik düzeyde eğitim alıyor hem de kendilerini bu alanda geliştirme fırsatına sahip oluyor. Bu hafta mutfak eğitimlerinde kursiyerler, sıfır atık bilinciyle yemek yaptı ve yiyeceklerin en verimli şekilde kullanımını öğrendi. Organik mutfak atıkları konusunda da bilinçlenen Gastro Sincan kursiyerleri, bayat ekmeklerden mersin sıkması ve soğan püsküllerinden salata yaptı.

"Sıfır atığın temeli mutfakta başlar"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Didem Arıkan, "Bugün kursiyerlerimle beraber geri dönüşüm ve temiz atık bilinci kapsamında bayat ekmeklerden mersin sıkması ve genellikle çöpe atılan soğan püsküllerinden hazırladığımız bir salata yaptık. Bilindiği üzere sıfır atığın temeli mutfakta başlar. Sincan Belediyesi de sıfır atık konusunda ödül almış bir belediye. Ben kursiyerimle beraber bize bu fırsatı sunduğu için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.