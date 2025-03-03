İnegöl Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ürün satışına başladı. 5 ayrı ürün Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafelerde satışa sunuldu.

Gastronomide önemli adımlar atan İnegöl Belediyesi çölyak hastaları için de harekete geçti. Çölyak hastaları için glütensiz ürün satışı Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafelerde başladı. Çikolatalı kurabiye, mini bisküvi, galeta, dereotlu kurabiye ve kuru üzümlü kurabiye olmak üzere 5 ayrı ürün çeşidi bulunuyor.

Gastro İnegöl markasıyla özel olarak üretilen ürünlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Önemli bir ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Çölyak hastalarımız için glütensiz ürünleri Gastro İnegöl ve Gastro Kafe’den temin edebilirsiniz" dedi.