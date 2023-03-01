Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası İnegöl, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bir yandan buradan yüzlerce tır yardım toplanırken, bir yandan da arama kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler ve yardım tırları bölgeye sevk edildi. Deprem sonrası bölgeye gönderilen İnegöl Belediyesi Yemek Tırı da Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde günlük 11 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası İnegöl, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bir yandan buradan yüzlerce tır yardım toplanırken, bir yandan da arama kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler ve yardım tırları bölgeye sevk edildi. Deprem sonrası bölgeye gönderilen İnegöl Belediyesi Yemek Tırı da Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde günlük 11 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Türkiye, Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak gösterilen deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilirken, İnegöl’de de depremin hemen ardından harekete geçildi. Bir yandan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, bir yandan da İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile depremzedelerin yaralarını sarmak için insani yardım tırları bölgeye gönderilmeye başladı. Deprem bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapmak için de İnegöl Belediyesi yemek tırı ilk günden itibaren Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde hizmet veriyor.

Depremin hemen ardından, birkaç saat içerisinde İnegöl’den arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Zaman kaybetmeden farklı şehirlerde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına dahil olan ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdü. 12 kişiyi canlı olarak enkazdan kurtaran, 98 kişinin de cenazesine ulaşarak yakınlarına teslim eden arama kurtarma ekipleri, canla başla soğuk havaya aldırış etmeden mücadele verdi.

Bir yandan arama çalışmaları sürerken, İnegöl halkı can siperhane şekilde buradan deprem bölgelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. İlk günden bu yana 700 tırı aşkın yardım aracı İnegöl’den bölgeye sevk edildi. Halen daha yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

İnegöl’den giden yüzlerce yardım tırı ile birlikte 156 iş makinesi de bölgeye sevk edildi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi Yemek Tırı da depremin ilk günü Pazartesi akşamı itibariyle yola çıkarak Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine ulaştı. Gastro İnegöl Mutfağının şefleri, 3 haftadır Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde günlük 11 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Öte yandan, deprem sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde ve Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirildi. Her iki şehirde de bölgenin yöneticilerine destek veren Başkan Taban, koordinasyon noktasında çalışmalar yaptı.