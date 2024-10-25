Samsun’da bir kişinin darp edilerek parasının ve cep telefonunun gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 61 yaşındaki kadının, fuhuş suçundan 8 ayrı aranmasının olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay da hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.(22), sevgilisi S.K.(25) ve sevgilisinin annesi P.Z.(61) ile sevgilisinin anesinin erkek arkadaşı R.U.’nun (44) kendisini darp ederek 1200 lira parasını ve cep telefonu gasp ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili ilgili P.Z. adlı kadın İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan P.Z. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kadının ayrıca, "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçundan 8 ayrı aranmasının olduğu ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin 700 TL de adli para cezasının olduğu ortaya çıktı.

Firarda olan S.K. ve R.U.’nun yakalanmasına çalışılıyor.