Karabük’te yabancı uyruklu bir şahsın yolda yürüyen kadını gasp etmesini engelleyen güvenlik görevlilerine başarı belgesi verildi.

Yaklaşık 10 gün önce Bayır Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana gelen olayda S.A. isimli bir kadın kaldırımda yürürken yabancı uyruklu şahıs tarafından gasp edilmişti. Kadının çığlık sesine koşan Karabük Belediyesinde çalışan güvenlik görevlileri yardıma koşarak şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp polise etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, güvenlik görevlileri Tahsincan Mert Ordu ve Hüseyin Fidan’ı tebrik ederek başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vergili, personellerin polis - özel güvenlik görevlisi iş birliği çerçevesinde teşvik edici davranışlarda bulunduklarını belirterek, “Göstermiş oldukları fedakârca çalışmalar ve üstün gayretlerinden dolayı, başarılarının devamını dilerim” dedi.