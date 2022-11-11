Samsun’da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, gasp olayını yapmadığını, "metamfetamin" adlı uyuşturucu madde diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını, dolandırılan şahsın kendisine gasp iftirasında bulunduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun’da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, gasp olayını yapmadığını, "metamfetamin" adlı uyuşturucu madde diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını, dolandırılan şahsın kendisine gasp iftirasında bulunduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, K.M. adlı şahıs, M.U. (40) adlı kişinin silah çekip altın yüzüğünü ve parasını gasp etiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "K.M. ile arkadaşız. Benden metamfetamin adlı uyuşturucu istedi. Ben de kendisine metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım. Kendisi karşılığında para ve altın yüzüğünü verdi. Uyuşturucu sandığı maddenin limon tuzu olduğunu öğrenince de bana iftira attı" dedi.

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.