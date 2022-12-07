Samsun’da bir kişinin cep telefonu gasp edilip, hesabındaki paraların başka hesaplara aktarılması olayının firarda olan şüphelisi de yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da bir kişinin cep telefonu gasp edilip, hesabındaki paraların başka hesaplara aktarılması olayının firarda olan şüphelisi de yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi T.M.’yi (28) evinde darp edip cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler, T.M.’nin telefonundan banka hesabına girerek kendi hesaplarına 5 bin 270 lira para aktardı. Şüpheli şahıslar ayrıca T.M.’nin çantasından 87 lira para, sırt çantası, banka kartları, kablosuz kulaklık, ehliyet ve muhtelif eşyalarını alarak evden çıkartıp zorla bir araca bindirip ıssız bir yere bıraktı. Olayın ardından T.M. polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan C.T.(19) ile S.C.A.’yı (17) yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte gasp edilen malzemeler ele geçirildi. Yaşı küçük olan S.C.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosundaki işlemleri tamamlanan C.T. ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.C.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. şüpheli de tutuklandı

Olayın firari şüpheli Y.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.