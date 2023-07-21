Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Gazi şehrin gururu oldu.

Eğitim Şehri Gaziantep hedefi için çalışan GASMEK, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’de öğrencileri ile büyük başarı yakaladı. Türkiye genelinde 3 milyon 527 bin 443 kişinin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla, 1 öğrenci ilk 50’ye girerken ilk 500’de 3, ilk binde 6, ilk 5 binde 37, ilk 10 binde 74, ilk 30 binde 194, ilk 50 binde 293, ilk 100 binde ise 504 GASMEK öğrencisi yer aldı.

GASMEK, tercih döneminde de öğrencilere hizmet verecek

GASMEK, sonuçların açıklanmasının ardından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite ve bölüm tercih süresinde de uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere destek sağlayacak.

Bu yıl GASMEK, Gaziantep merkezde 4, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 10 kurs merkezinde bulunan 91 derslikte, 191 öğretmen ile sınava hazırlanan 7 bin 253 öğrencinin yararlanmasını sağladı. 7 Ocak 2015’den bu yana faaliyetini sürdüren GASMEK lise ve üniversite sınavlarına yönelik etüt programları çerçevesinde 66 bin 396 öğrenciye eğitim verdi.