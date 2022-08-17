Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) eğitim alan 105 öğrenci hayali olan tıp fakültesine yerleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) eğitim alan 105 öğrenci hayali olan tıp fakültesine yerleşti.

Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üniversiteye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla GASMEK öğrencileri hayallerindeki mesleğe kavuştu. YKS hazırlık sürecini GASMEK ile geçirerek emek veren 105 öğrenci tıp fakültesine, 36 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültesine, 42 öğrenci ise hukuk fakültesine yerleşti.

Kurslarla hazırlanan 80 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültesini kazanırken 40 öğrenci iktisadi ve idare bilimler fakültesine, 113 öğrenci eğitim, fen- edebiyat fakültelerine yerleşmeye hak kazandı. 611 öğrenci ise diğer fakülte ve bölümlere yerleşti.

Yüzlerce öğrenci GASMEK sayesinde hayalindeki mesleğin üniversite eğitimini alacak

Yüzlerce öğrenci GASMEK ile hayallerindeki mesleğin eğitimini almak için hak kazanırken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kentin hedeflerinden biri haline getirdiği “Eğitim Dostu Gaziantep” için durmadan çalışan GASMEK, her yıl başarı çıtasını yükseltiyor. 2015 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan GASMEK kursları bugüne kadar on binlerce kişinin üniversite hayallerine ulaşmasında basamak oldu.