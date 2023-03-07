Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) deprem sonrası su yönetimi ile ilgili kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ve sosyal medya paylaşımları takdir topladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) deprem sonrası su yönetimi ile ilgili kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ve sosyal medya paylaşımları takdir topladı.

Programa konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre ve Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından GBB’ye bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kurumsal hesaplarından yaptığı bilgilendirici paylaşımların çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı, yaptığı konuşmada su yönetimi ile ilgili vatandaş odaklı paylaşımlarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu tür paylaşımlar halkın bilgilendirilmesi ve şuur kazanması noktasında çok önemli. Bulduğumuz her suyu afet sonrasında tüketmemeliyiz. Hatta elimizi dahi sokmamalıyız. Çünkü yüksek miktarda patojen içerebilir. O dokunduğumuz sular patojen içeriyor ve yüzümüze gözüme sürdüğümüzde herhangi bir vücut organımıza sürdüğümüzde patojenleri vücudumuza da taşımış olacağız. Dolayısıyla halk sağlığını olumsuz etkileyecektir. Afet sonrasında kanalizasyon altyapılarının da hasar görmemiş olması için mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor ve bunları kontrol etmeliyiz. Afetten sonra su kanal idareleri, valilikler ya da diğer yerel yönetimlerin duyurular yapması lazım halkımıza. Sularımız insani tüketim maksatlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygundur. Sularımızı tüketebilirsiniz şeklinde mutlaka bu bilgilendirmelerin olması gerekir. Bende dün bugün sosyal medyada da taradım. Görsel medyada da baktım bir miktar. Bazı valilikler ve belediyeler bu konuda açıklama yapmadığını gördük. Aslında çok önemli bir şey halk sağlığını tehdit eden bir konudan bahsediyoruz” diye konuştu.