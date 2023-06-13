Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su borçlarının yapılandırılmasına yönelik başlattığı ve peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uyguladığı kampanyaya başvurular devam ediyor.

Vatandaşların GASKİ’ye olan birikmiş su ve atık su borçları için yapılan çalışma ile borçlarının 12-18-24-36 veya 48 taksit olarak yapılandırılabilecek. Son başvurunun 30 Haziran 2023 olduğu kampanya, vadesi 31 Aralık 2022 ve öncesine ait ödenmemiş su borçları için geçerli olacak.

Peşin ödeme yapıldığında 7440 sayılı kanun çerçevesinde gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanan su borcu yapılandırma işlemleri için başvurular GASKİ’nin Merkez Hizmet Binası ile Karataş ve diğer ilçelerde bulunan şubelerde yapılacak. Peşin ödeme yapılandırmasının en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Taksitlendirme fırsatından yararlanan vatandaşlar yapılandırmada taksit ödeme süreleri aylık taksitler halinde olacak, ilk iki taksitin süresi geçmeden ödeme zorunluluğu getirilirken, ilk iki taksitinin en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Ayrıca kampanyadan yararlanan vatandaşlar, bir takvim yılı içinde üçten fazla taksitini gününde ödememesi durumunda fırsattan yararlanma hakkını kaybedecek.