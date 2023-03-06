Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde kentin su ihtiyacını karşılayan tesislerin onarım çalışmalarını tamamlayarak, kentin hiçbir noktasında su kesintisinin bulunmadığını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde kentin su ihtiyacını karşılayan tesislerin onarım çalışmalarını tamamlayarak, kentin hiçbir noktasında su kesintisinin bulunmadığını açıkladı.

Kentin, 3 ana su kaynağından birisi olan Kartalkaya Barajı terfi hattı yerinde müdahalelerle 24 saat içerisinde çalışır hale getirilerek su teminine başladı. Barajın terfi hattında zarar gören ÖGB borularda ise onarım çalışmaları sürüyor. Bir diğer tesis Mizmilli Yer Altı Su Kuyularında ise ağır hasar gören Mizmilli Terfi Merkezinde şehri besleyen 3 adet terfi tesisi hasarlı olmasına rağmen durdurulamayıp, terfi merkezi binasının, döşemeden başlanarak ağır yükünden kurtulması amacıyla kontrollü yıkım işlemi yapıldı.

Tesislerdeki bulanıklık değeri, tektonik hareketler sonucu “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğe” uymadığı için değerler normale dönene kadar bu bölgeden su temin eden vatandaşların bölgeden gelen suyu sadece kullanım suyu olarak değerlendirilmesi istendi. Hangi mahallelerin kullanım suyu kullanması gerektiği sosyal medya platformları aracılığıyla planlı olarak açıklandı. 21 Şubat tarihinde su bulanıklık değerlerinin normal seviyeye dönmesiyle tüm suların içme suyu olarak kullanılabileceği bilgisi vatandaşla paylaşıldı.

Düzbağ’da yoğun mesai

Diğer su temin kaynağı Düzbağ İçme Suyu’nda ise öncelikle enerji nakil hatlarında oluşan arızalar giderilip Düzbağ kaynağında deprem sonrası oluşan tektonik hareketler sonucu bulanıklık değeri 2000 NTU gibi arıtılması mümkün olmayan seviyelere ulaşıldı. Ayrıca Doğu Anadolu Fay Hattının büyük hasar verdiği isale hattında 5 metrelik kopma meydana gelmiş olup arızanın tespitinin ardından ivedi olarak onarım çalışmalarına başlanıldı. Olumsuz hava ve arazi şartları dolayısıyla oldukça zorlu geçen çalışmalar, 4 Mart tarihi itibariyle tamamlandı.

Yaklaşık 40 metre 2600 çaplı çelik borunun önce demontajı sonra da montajı için 1.5 futbol sahası büyüklüğünde bir kazı alanı oluşturularak tünelde ciddi deformasyonların oluştuğu tespit edildi. Bu doğrultuda bölgede yoğun olarak devam eden tektonik hareketler sonucu oluşan artçı sarsıntılara rağmen, aralıksız olarak sürdürülen onarım çalışmaları 23 Şubat tarihinde tamamlanmış ve Düzbağ Tüneli su iletimini sağlayacak niteliğe kavuşturuldu.

2 bin 576 şebeke arızası onarımı gerçekleşti

Yaşanan afet sonrasında tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, şehirde dönüşümlü olarak su temin edilen geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 bin km’lik evlere servis sağlayan şebeke sistemlerinde 2 bin 576 civarında tespit edilen arızanın onarımları sağlandı.

Diğer yandan GASKİ tarafından depremden bugüne değin şehir merkezi ve ilçelerde içme suyu ve kanalizasyon arızaları dahil olmak üzere toplam 24 bin 469 adet arıza onarıldı.