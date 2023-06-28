Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki bayramlaşma törenine katıldılar.

Mahalle odasındaki bayramlaşma programının ardından İl Jandarma Komutanlığı’nın Esentepe Mahallesi’nde bulunan yerleşkesine bayram ziyareti için hareket eden protokol üyelerini, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet karşıladı. Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve beraberindeki heyet, tören için alanda bulunan rütbeli personel ve askerleri selamladı. Bir süre Garnizon Komutanı Tosun ile sohbet eden Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve kurum amirleri askerlerin bayramını tebrik ederek, İl Jandarma Komutanlığın’dan ayrıldılar.