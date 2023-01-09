Galler’in efsane futbolcusu Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı. Formasını giydiği tüm kulüplere teşekkür eden tecrübeli oyuncu kariyerinde bir çok başarıya imza attı.

Galler’in efsane futbolcusu Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı. Formasını giydiği tüm kulüplere teşekkür eden tecrübeli oyuncu kariyerinde bir çok başarıya imza attı.

Gareth Bale, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak futbolu bıraktığını açıkladı. Galler’de 6 kez yılın futbolcusu seçilen ve kariyerinde bir çok kupa kazanan Bale, kariyerinde zirve dönemine Real Madrid yıllarında yaşadı. Eflatun-beyazlı formayla 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Süper Kupa, 1 İspanya Kupa şampiyonluğu yaşayan Galli futbolcu, Los Angeles FC kulübüyle de MLS şampiyonluğu yaşadı.

Galler’i dünya sahnesine çıkardı

Galler Milli Takımı ile 111 maçta 40 gol atan Gareth Bale, ülkesinin futboldaki başarısında önemli rol oynadı. 64 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkmasında kaptanlık yapan 33 yaşındaki oyuncu, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da Galler’in finallerine gitmesinde performansıyla önemli isimlerden oldu.

Bale, kariyeri boyuncu çıktığı 554 maçta 186 gol ve 139 asiste imza attı.

Tecrübeli oyuncu paylaştığı veda mesajında, “Futbolu bırakmak kariyerimde aldığım en zor karardı. Futbol, bana hayatımın en güzel anılarını verdi. Galler tarihinin önemli bir parçası olduğum için mutluyum. Milli takımdan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Southampton, Tottenham, Real Madrid ve son kulübüm Los Angeles FC, çalıştığım tüm menajerler, teknik direktörler, kulüp çalışanları ve taraftarlar oluşturdukları etki ölçülemez. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı” ifadelerini kullandı.