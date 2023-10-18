Eskişehir’de eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu, sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsimlik ayakkabı satışlarına başlandığı belirterek, gardıroba kaldırılacak ayakkabıların bakımı, boyanması ve temizliğinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Ekim ayına girilmesiyle birlikte pek çok kentte sonbaharın etkisi hissediliyor. Özellikle son birkaç gündür Eskişehir’de de hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azalırken, bazı günler yağışlar etkisini gösteriyor. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla ayakkabıcı esnafı yazlık ürünlerini satıştan kaldırmaya başladı. Yağışlı ve soğuk havalara karşı daha uygun yapıda olan mevsimlik ürünler getiren ayakkabıcı esnafı, gardıroba kaldırılacak yazlık ayakkabıların bakım ve temizliklerinin önemli olduğu konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Mevsimlik ayakkabı fiyatları bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

“Yazlık ayakkabılarımızı kaldırdıktan sonra mevsimlik ayakkabıya geçmemiz lazım”

Eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu, yazlık ayakkabıları satıştan kaldırmaya başladıklarını belirtti. Mevsimlik ayakkabılara geçen vatandaşların yazlık ayakkabılarını direkt gardıroba koymaması gerektiğine dikkat çeken Madenoğlu, “Yazlık ayakkabıları gardıroba kaldırmadan önce bakımlarını, boyalarını ve temizliğini yapacağız, ondan sonra gerekli kalıplarla birlikte karton kutular içinde gardıroba yerleştireceğiz. Ne nemli, ne de çok kuru olacak. Deri ayakkabılar zamanla kendini çekiyor. Deforme oluyorlar, bozuluyorlar ve daha sonra giymekte sıkıntı oluyor. Yazlık ayakkabılarımızı kaldırdıktan sonra mevsimlik ayakkabıya geçmemiz lazım. Daha kışlık botların satışı başlamadı” dedi.

“Deri ağırlıklı ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor”

Mevsimlik ayakkabıları satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğundan bahseden Madenoğlu, “Her iki ayakkabıyı da tek tek giymek, biraz yürümek ve hangisi ayağımıza tam oturuyorsa ona göre almak gerekiyor. Ortopedik rahatsızlığı olanlar ayaklarının altlarına normal astar koyarak da deneyebilirler. Ayakkabıların içindeki astarları da biraz yıprandık sonra değiştirmemiz gerekiyor. Hem koku hem mikrop yapıyor. Onlar da bakteri üretiyorlar. Bunları önlemek için de astarları yıprandığı zaman değiştirmekte fayda var. Mevsimlik ayakkabılar genellikle bot alımı şeklinde olmuyor. Yine deri ağırlıklı ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. Bunların bakımları çok dikkat edilerek yapılması gerekiyor. Yağmurlu havalarda giyilen ayakkabıyı ertesi gün tekrar giyemeyiz. Islandığında kalorifer altında ya da soba yanında kurutmamız ayakkabıya zarar verir. Islanan ayakkabının kendi halinde 1-2 gün içinde normal oda sıcaklığında kuruması tavsiye ediliyor” şeklinde konuştu.

“İyi bir ayakkabı bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor”

Yağışlı havalarda ‘waterproof’ olarak adlandırılan su geçirmez ayakkabıların giyilmesi gerektiğini aktaran Madenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Waterproof ayakkabılar yağmurda, suda ve karda etkilenmiyor. Ama bu özellik kalıcı değil. Onun da ilaçları var, kullanılmazsa yaklaşık 1 ay sonra bu özelliğini kaybediyor. Vatandaşlar bizim gibi malzeme satıcılarından o ilaçları temin edip, su ve kar koruyucu spreyleri sıkabilirler. Botlarda yapılan iç astar değişikliği muhakkak fayda getiriyor. Onlar zamanla ağırlaşıp sıktığı için astarlar hızlı şekilde deforme oluyor. O yüzden astarların değişmesi gerekiyor. Bunun yanında, koku ve bakteri önleyici spreyler ile tozlar var. Bunlar muhakkak kullanılmalı. Her gün aynı ayakkabıyı giymek doğru değil. İyi bir ayakkabı bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Daha ucuzları da maalesef ayaklara rahatsızlık veriyor. Botlarda bu fiyat iki katına çıkıyor.”