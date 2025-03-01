Tamamı Aydın’da çekilen ilk uzun metrajlı yerli film olarak taıtılan ‘Gardenya’ filmi 5. galasını Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaptı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğinde Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlar ve filmin oyuncuları filmi birlikte izledi.

Aydın’ın tanıtımına katkı sunmayı da amaçladığı belirtilen filmin, Germencik, İncirliova ve Ömerbeyli Mahallesi’nde 4 ayda çekildiği belirtildi. Yerel oyuncuların ilk defa kamera karşısına geçtiği filmde Gülnihal Demir ile birlikte usta ve amtör oyuncular da yer aldı. Buharkent’teki Galada yapılan açıklamada Filmin Yönetmeni Oktay Atçalı, Buharkent’te de film çekeceklerini açıkladı.

"Buharkent’te ilkler yaşanmaya devam ediyor"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Çekimleri Aydın’ımızda yapılan sinema filmi Gardenya’nın 5. gala gösterimini ilçemizde gerçekleştirdik. Yapımcı ve Yönetmen arkadaş başta olmak üzere tüm değerli oyuncularımıza ve set ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Buharkent’te bu tür etkinlikler az oluyor ve bu da bir ilk oldu. Buharkent bundan sonra da ilklere alışacak. İlçemiz gelişiyor, büyüyor ve bu tür etkinlikleri de istiyor. Sosyal ihtiyaçlar doğuyor ve bizler de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Filmi oyuncularla birlikte izleyen Buharkentliler filmin sonunda alkışlara beğenilerini gösterdiler. Başkan Erol’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.