5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü çerçevesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Gardaşlık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kortejinde en çok dikkati ise klasik otomobiller çekti.

5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü çerçevesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Gardaşlık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kortejinde en çok dikkati ise klasik otomobiller çekti.

Dünyanın en uzun halayının çekildiği, 58 metre uzunluktaki sucuğun sergilendiği ve birbirinden kalabalık konserlerin gerçekleştirildiği Gardaşlık Festivali’nin 3. ve son günü de coşku içinde geçti. Festival çerçevesinde gerçekleştirilen Gardaşlık korteji tarihi gar binası önünden başlayarak Sivas Tarihi Kent meydanında tamamlandı. Klasik araç ve motosikletlerin de yer aldığı kortejde en çok dikkati klasik otomobiller çekti. Yaklaşık 500 aracın yer aldığı korteje vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kortejin sonunda vatandaşlar kol kola girip uzun süre halay çekti.