Bodrum Belediyesi, 18 Haziran Babalar Günü çerçevesinde, babalar ve çocuklarına kamp düzenliyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çocuklarıyla birlikte kamp etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii’nde bulunan Garaova Tarım Park’ta 17 Haziran gecesi başlayacak ve 18 Haziran’da gün boyu sürecek kamp düzenlenecek.

Babalar gününde çocuğuyla birlikte Karaova’nın doğal zenginlikleriyle eşliğinde çeşitli etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Tarım Kampı’nda bulunan çadırlarda geceyi çocuklarıyla birlikte geçirecek. Babalar Günü’nü geçirmek isteyenler vatandaşlar, kamp başvurusunu 8-14 Haziran tarihleri arasında “0 (530) 232 15 64” numarasından yapacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan kamp etkinliğine ilk 50 başvuru katılım hakkı kazanacak.