Garanti BBVA’nın tüzel ve şahıs firma müşterileri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile mali verilerini dijital kanallar üzerinden tek tıkla bankaya iletebiliyor.

Garanti BBVA’nın tüzel ve şahıs firma müşterileri GİB entegrasyonu ile mali verilerini dijital kanallar üzerinden tek tıkla bankaya iletebiliyor. Yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA müşterileri, muhasebecileriyle banka şubesi arasında köprü görevi kurmalarına gerek kalmadan, mobil veya internet bankacılığı üzerinden verecekleri finansal veri paylaşım izniyle, gelir tablosu, bilanço bilgileri gibi mali verilerini bankasıyla paylaşabiliyor. Böylece ihtiyaç duydukları ticari kredi, çek karnesi, KMH gibi ticari ürünlere sahip olmak için gerekli finansal verilerini vakit kaybetmeden ve zahmetsizce bankaya iletebiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Müşterilerimiz hâlihazırda özellikle mali veri dönemlerinde yoğun şekilde, finansal verilerini şubelerimiz aracılığıyla bankamızla paylaşıyordu. Özel bankalar arasında ilk olduğumuz bu geliştirmeyle birlikte artık şubeye gitmelerine gerek kalmadan, dijital kanallarımızdan onay vererek tek tıkla finansal verilerini bize iletebiliyorlar. Mali verilerinin sistemde hazır olmasıyla, acil nakit ihtiyaçlarında, kredi ve limit başvurusu gibi süreçlerde direkt kullanılabiliyor ve süreç daha hızlı sonuçlandırılıyor. Ayrıca mevcut sistemde şubelere fiziken verilen kurumlar vergisi, gelir vergi beyannamesi evrakları için çok fazla kağıt tüketiliyor. Bu sayede kağıt kullanımından da tasarruf edilmiş olacak. Teknolojimizi ve dijital yetkinliklerimizi her alanda, tüm müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak, bankacılık deneyimlerini kusursuz hâle getirmek için çalışıyoruz. Banka olarak müşterilerimize değer katan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.