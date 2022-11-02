Garanti BBVA, dijital karbon kredisi alım satım platformu Erguvan ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında banka, gönüllü karbon piyasalarına erişmekte zorluk yaşayan kurumsal müşterileri için doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleriyle çalışan karbon kredisi tedarik aracı sunuyor.

Garanti BBVA, dijital karbon kredisi alım satım platformu Erguvan ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında banka, gönüllü karbon piyasalarına erişmekte zorluk yaşayan kurumsal müşterileri için doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleriyle çalışan karbon kredisi tedarik aracı sunuyor.

Garanti BBVA, Türkiye’nin önde gelen dijital karbon kredisi alım satım platformlarında Erguvan ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla Türkiye’de bir ilklerden birine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, banka bu iş birliğiyle gönüllü karbon piyasalarına erişmekte zorluk yaşayan kurumsal müşterileri için doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleriyle çalışan karbon kredisi tedarik aracı sunuyor. Bu ürünün satış işlemleri süreci ve ödeme altyapısı da banka tarafından özel tasarlanan Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) aracılığıyla hızlı, güvenli ve verimli şekilde sonlandırılabiliyor. Böylece banka müşterilerinin, normal koşullarda haftalar süren karbon kredisi tedarik süreçleri bir iş günü içinde tamamlanabiliyor.

Banka, Erguvan (erguvan.co) ile birlikte karbon kredilerinin tesliminin hızlı ve güvenli gerçekleştiği bu yenilikçi ürünü hayata geçirerek karbon piyasalarının olgunlaşmasına katkıda bulunuyor. Bu ortaklık aracılığıyla ayrıca Banka, başta ihracatçı müşterileri olmak üzere, kurumsal müşterilerinin ‘AB Yeşil Mutabakatına’, AB’nin ‘Fit for 55’ hedefleri olan 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltma taahhüdüne ve bunun bir parçası olarak gelecek ‘AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına’ uyumunu hızlandırmayı amaçlıyor.

“Gönüllü karbon piyasalarının global büyüklüğü 2030’a kadar yaklaşık 50 milyar dolara ulaşacak”

İş birliğiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Günümüzde gönüllü karbon piyasaları, küresel emisyon azaltma hedeflerine ulaşmada tamamlayıcı ve kritik bir role sahip. Hızla büyüyen global gönüllü karbon piyasaları 2021’de 2 milyar dolar işlem hacmini aştı. 2030’a kadar bu piyasaların toplam büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye ise 40 milyona yaklaşan yıllık karbon kredisi ihraç potansiyeliyle, hızla büyüyen pazardaki en güçlü arz piyasalarından biri olarak dikkat çekiyor. Ana hissedarımız BBVA, yakın zamanda Carbonplace adında karbon kredilerine yönelik, web 3.0 altyapısıyla çalışan dijital işlem ağıyla yaptığı ortaklığı açıkladı. Bu iş birliğiyle BBVA, gönüllü karbon kredisi piyasasını verimli işler hale getirmeyi, güvenilir kılmayı, bu sayede güçlendirerek büyük ölçekli iklim eylemine katkı sağlamayı amaçlıyor. Karbon piyasaları, Paris Anlaşması 2030 ve 2050 hedefleri bağlamında ve kurumsal karbon nötrlüğe ulaşmada kilit bir rol oynuyor. BBVA bu piyasayı sürdürülebilirlik stratejisine entegre edebileceği bir temel yapı taşı ve büyük bir iş fırsatı olarak görüyor. Biz de ülkemizin sürdürülebilirlik odaklı fintek girişimi olan Erguvan ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde, BBVA’nın hedeflerine paralel şekilde, müşterilerimizin iklim risklerini yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Global karbon piyasasının en büyük arz piyasalarından birini oluşturan ülkemizin projelerine doğrudan erişim sunarak, Carbonplace’in ölçeklenebilirliğine ve arz güvenilirliğine önemli katkı sunacağız” dedi.

Mahmut Akten sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünyanın mümkün olduğu kadar çabuk sera gazı emisyonlarını önlemesi, azaltması ve uzaklaştırması kritik derecede önemli. Aynı zamanda bu ölçekte bir yeşil dönüşümü yapabilmesi elimizdeki tüm araçların etkin kullanılmasına bağlı. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin belirttiği gibi, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için 21’inci yüzyılda bin gigaton korbondioksit (CO2) eşleniği sera gazı emisyonunun azaltılması gerekiyor. İnsanlığın karşılaştığı bu büyük iklim krizi karşısında, banka olarak bu mücadeleye katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize yaratıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu platformlar aracılığıyla emisyon azaltımı yapmak isteyen müşterilerimizin karbon sertifikalarına kolay, şeffaf ve güvenli erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece finansmana erişimde ESG performanslarının önemi artan şirketlere, karbon nötr hedeflerini gerçekleştirmesi açısından yüksek katma değerli bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca karbon kredilerinin takasını kolaylaştırarak, buradan oluşan finansmanın doğrudan iklim değişikliğiyle mücadele eden projelere akmasını sağlıyoruz.”