Garanti BBVA, 10 Kasım’a özel Atatürk’ü anma filmi hazırladı. Film, Atatürk’ün tedavisi için çalışan doktorlardan birinin, 10 Kasım 1938 sabahı, bitap halde eve gelmesiyle başlıyor.

Garanti BBVA, 10 Kasım’a özel Atatürk’ü anma filmi hazırladı. Film, Atatürk’ün tedavisi için çalışan doktorlardan birinin, 10 Kasım 1938 sabahı, bitap halde eve gelmesiyle başlıyor.

Garanti BBVA, aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yine duygu yüklü bir filmle anıyor. Bankanın 10 Kasım için hazırladığı film, Atatürk’ü kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü ve onun ilkelerinin ölümsüz değerini anlatıyor. “Milletin seni hep #yaşATAcak” mesajı veriliyor.

Yönetmenliğini Aslı Kurtkaya ve Gürkan Kurtkaya’nın yaptığı film, Atatürk’ün tedavisi için çalışan doktorlardan birinin, 10 Kasım 1938 sabahı, bitap halde eve gelmesiyle başlıyor. Acı haberi annesiyle paylaşan doktor, annesinin metaneti karşısında şaşırıyor. Anne, Atatürk’ün kendini hekimlere emanet ederken, yalnızca vücudundan bahsetmediğini; düşüncelerini ve büyük cumhuriyeti emanet ettiğini tüm ulusa hatırlatıyor. “Hekimi, mühendisi, öğretmeni, genci, çiftçisi Ata’mızı hep birlikte yaşatacağız” diyor.