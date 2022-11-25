Garanti BBVA , uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini 400 milyon ABD doları ile yeniledi.

Garanti BBVA , uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini 400 milyon ABD doları ile yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 367 gün vadeli 155 milyon ABD doları ve 238,5 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 13 ülkeden 23 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR +% 4,25 ve Euribor+ %4 olarak gerçekleşti. İki yıl önce dünyanın ilk ESG kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini hayata geçiren Garanti BBVA, Mayıs 2022’de yine bir ilke imza atarak sosyal kriterler odağında işlemi gerçekleştirmişti. Banka, bu işlem ile sosyal kriterlere endeksli olan kredi yapısını devam ettirdi.

Sendikasyon kredisiyle ilgili olarak görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki itibarı ve güçlü finansal yapısıyla ülkemize yurtdışı finansman sağlamaya ve reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Bankamızın en önemli stratejik öncelikleri olan iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye yönelik hedeflerimizi bir kez daha sendikasyon kredisine entegre ederek sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisini sosyal kriterler odağında yenilediğimiz için mutluyuz. Sağladığımız bu kredinin maliyeti kadın hakim ortaklı işletmelere ve mikro KOBİ’lere sağlanan finansman tutarına endeksli olacak. Hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz takdirde kullandığımız kredinin faizinde indirimine gidilecek. Stratejik önceliklerimiz odağında yenilediğimiz sendikasyon kredisi Garanti BBVA’nın yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünün de altını çiziyor. Bankamız, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektöründeki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve şirketlerimizin uluslararası arenada en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.