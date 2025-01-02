Teknoloji girişimlerine özel, Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın yeni dönem başvuruları başladı.

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimleri destekleyen Garanti BBVA’nın, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek amacıyla başlattığı Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 9’uncu dönem başvuruları başladı. Üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimciler, 31 Ocak 2025 tarihine kadar garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden programa başvurabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, değerlendirme komitesi sonuçlarına göre programa kabul edilecek girişimlerden üretken yapay, zeka siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az 2 yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor. Programa kabul edilen girişimler 6 ay boyunca Partners Tech Girişim Hızlandırma programı içerisinde yer alan; ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam/PR destekleri, iş ve ürün danışmanlığı, eğitim ve seminerler ve avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik alanını uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Yeni ve farklı pek çok ürün ve hizmeti teknoloji tabanlı girişimcilerin geliştirmesi teknolojiye aralıksız yatırım yapan bir banka olarak bizim de onlarla yakın temasta olmamızı gerektiriyor. Bu kapsamında 2015 yılından bu yana Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bünyesinde hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimleri destekleyip, global pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. 60’a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl başlattığımız programla da hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere daha fazla destek vererek bankamızın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmayı amaçladık. Farklı dikeylerde teknoloji tabanlı girişimleri ile faaliyet gösteren 5 girişimle 6 ay süren verimli ve öğretici bir çalışma dönemini geride bıraktık. Programdan mezun olan 5 girişime teşekkür ederiz. Bu yıl programa aldığımız üretken yapay zeka (GenAI) dikeyi günümüzde pek çok sektörü değiştiriyor, dönüştürüyor. Üretken yapay zekâ sadece mevcut süreçleri optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda yepyeni iş modelleri ve yaşam biçimleri de oluşturuluyor. Yeni nesil girişimlerin beslendiği nokta da tam burası; yapılmamışı, yeniyi, farklıyı hayal edip yapay zekânın gücüyle geleceği tasarlamak; sınırsız düşünmek, ‘yıkıcı yeniliklere’ imza atabilmek. İnovasyonu temel değeri gören bir banka olarak bizim de buradaki rolümüz, hayata geçirdiğimiz programla, girişimlerin hayallerine ulaşabilmesi için en doğru ortamı sunup birlikte hayatın her alanında daha akıllı, daha etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek. Buradan hareketle, 2025’te de programa katılacak yeni girişimlerle bu heyecanı birlikte yaşayacağımız bir işbirliği dönemi geçireceğimize inanıyoruz.

31 Ocak 2025 tarihine kadar üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimcilerin yeni başvurularını bekliyoruz. Tüm çalışmalarımızla girişimcilik ekosistemini büyütmeye, girişimcilere yenidünya düzeninde ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya ve çoğalmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.