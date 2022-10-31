Garanti BBVA, ESG ve Sürdürülebilir Yatırım Forumu Türkiye Konferansı’nda, sürdürülebilir bankacılık stratejisini ve ESG odaklı finansman çalışmalarını anlattı.

Garanti BBVA, ESG ve Sürdürülebilir Yatırım Forumu Türkiye Konferansı’nda, sürdürülebilir bankacılık stratejisini ve ESG odaklı finansman çalışmalarını anlattı.

İngiliz Ticaret Odası tarafından düzenlenen, Garanti BBVA’nın altın sponsoru olduğu ESG ve Sürdürülebilir Yatırım Forumu Türkiye Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi. ESG alanındaki temel kavramların, itici güçlerin ve gelişmelerin değerlendirildiği, sürdürülebilir finans seçeneklerinin ve sorumlu yatırım yollarının tartışıldığı etkinlikte, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu liderliğinde Banka’nın Sürdürülebilirlik Birimi ve Sürdürülebilir Finans Ekibi, ESG uygulayıcıları, uzmanları ve iş liderlerine Banka’nın sürdürülebilirlik stratejisi ve sürdürülebilir finans çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Işıl Akdemir Evlioğlu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim odaklı sürdürülebilir finansman ve Garanti BBVA’nın bu konuda yaptığı çalışmalara yönelik şunları aktardı: “Türkiye finans sektörü çok çevik ve her koşula kolayca adapte olabiliyor. Ürün ve hizmetlerde ESG entegrasyonuyla ilgili harika örneklerimiz bulunuyor. Avrupa Birliği’ne ihracatımızı etkileyecek AB Yeşil Mutabakat, AB Taksonomisi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın etkisiyle şirketlerimiz sürdürülebilirlik politikalarını benimsemeye ve iddialı hedefler belirlemeye başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören ülkemizin en güçlü şirketleri, 2030-50 yılları arasında karbon nötr veya karbon sıfır olmayı taahhüt ettiler. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için Türkiye’nin enerji, ulaşım ve üretim altyapısı, ESG ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla güçlendirilmeye devam edilmeli. Ülkemizin en güçlü özel bankalarından biri olarak, biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hızla değişen sürdürülebilirlik gündeminde her zaman öncü olmak ve ilklere imza atmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk başta yenilenebilir enerjiye öncelik verdik. Ardından kredi sağladığımız projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeye başladık. Çevreyle ilgili projelerin yanı sıra 2006 yılından beri kadın girişimcilere yönelik bütünsel çalışmalarımızla kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olmaları için destek oluyoruz. Türkiye’nin ilkleri arasına giren Yeşil Kredi, Yeşil Halka Arz ve İklim Endeksi ile dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Kredisi gibi ilkleri gerçekleştirerek sürdürülebilir yatırım pazarında başarılı çalışmalara imza attık. Geçen yılın başında, bireysel müşterilerimizin sürdürülebilir şirketlere yatırım yapabileceği ESG ile ilgili üç fonu hayata geçirdik. Böylece, ESG yatırımları için kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Banka olarak, 16 yıldır finansal ürün ve hizmetlerimizi sürdürülebilir finans vizyonuyla dönüştürmek ve yerel sürdürülebilir finans piyasası için çeşitli kanallar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini kolaylaştırmak ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi’ne ulaşması için iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”