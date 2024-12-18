Garanti BBVA CepPOS çözümüyle işletmelerin hayatını kolaylaştırdığını, diğer bankalarla entegre CepPOS ürününü hizmete sunduğunu duyurdu.

Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Garanti BBVA, üye işyerlerinin temassız ödeme almasına imkân tanıyan CepPOS ürününe şimdi de farklı banka POS’larını tek uygulamada kullanma özelliği ekleyip işletmelerin önemli bir ihtiyacına çözüm geliştirerek, diğer bankalarla entegre Garanti BBVA CepPOS ürününü sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, mikro ölçekli işletmelerden büyük kurumsal firmalara kadar tüm Garanti BBVA üye işyerleri, anlaşmalı oldukları diğer bankalarda bir POS terminali açtırarak mevcut Garanti BBVA CepPOS ürününe bunu ekleyebilecekler. Böylece tek uygulamadan farklı POS’larla ödeme alabilecek, anlaşmalı bankalarındaki komisyon oranlarından ve taksit imkânlarından faydalanabilecekler. Bankanın Payneos ile birlikte hayata geçirdiği, diğer bankalarla entegre yeni Garanti BBVA CepPOS ürünüyle işletmeler, farklı bankalardan POS cihazı temin etme zorunluluğu olmadan, sadece bir cep telefonuyla tek uygulama kullanarak bütün tahsilat işlemlerini gerçekleştirirken, aldıkları tüm ödemelerde farklı banka POS’larındaki avantajlardan ve kampanyalardan da yararlanabilecek.

Üye işyerlerinin hayatını kolaylaştıran diğer bankalarla entegre Garanti BBVA CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için işyerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve bankaya üye işyeri olunarak internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Müşteriler dilerse fiziki, sanal ya da CepPOS başvurularını uygulama üzerinden yapıp tamamlayabiliyor. Erişimi ve kullanımı çok kolay ve güvenli olan CepPOS uygulaması, üye iş yeri sahibi tarafından kurulum beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor ve üye iş yeri sahiplerinin tanımladığı çalışanlar da ödeme alabiliyor.

Payneos iş birliği ile hayata geçen ve yenilenen CepPOS uygulaması hakkında görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Banka olarak, ödeme sistemleri çözümlerinde odağımız her zaman müşterilerimize ve üye işyerlerimize en ileri teknolojiyi sunmak, yenilikçi çözümlerle iş süreçlerine değer katabilmek. Günümüzde alışveriş deneyimi ve ödemeler ciddi ölçüde dijitalleşip hemen her işlem mobil üzerinden gerçekleşirken, işyerleri de ödeme alma ve tahsilatlar konusunda sürekli daha hızlı ve kolay, verimli ve geniş kapsamlı çözümlere odaklanıyor. Biz de kart sahibi kullanıcılarımızın olduğu kadar üye işyerlerimizin de alışveriş deneyimini en ileri seviyeye taşıma misyonuyla, farklı banka POS’larını tek bir uygulamaya sığdırarak mobil ödeme deneyimine yeni bir boyut getirdik. Banka olarak Türkiye’de ilk kez, Payneos işbirliği ile hayata geçirdiğimiz diğer bankalarla entegre CepPOS uygulamamızla, üye işyerlerimizin, anlaşmalı olduğu diğer bankalardan farklı bir POS cihazı almasına gerek kalmadan, tüm banka POS’larını tek bir cep telefonuna toplayıp söz konusu bankasının avantajlarından faydalanıp kampanyalarını kullanabileceği bir çözümle iş süreçlerine hız, kolaylık ver verimlilik sağlıyoruz. Bankamızın teknolojik gücü ve ödeme sistemlerindeki yenilikçi bakış açısıyla, mobil ödemeler dünyasına yön veren ürün ve hizmetlerimizle tüm müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.