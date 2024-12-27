Garanti BBVA, 2. el taşıt kredisini mobil uygulama üzerinden sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, dijital bankacılıkta geliştirdiği yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, 2. el taşıt kredisini mobilden sunuyor. Bankanın müşterileri bundan böyle, bayiler, galeriler ya da bireysel satıcılardan satın alacakları 2. el araç için, şubeye gitmeye gerek duymadan, Garanti BBVA Mobil üzerinden 2. el taşıt kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2. el dijital taşıt kredisi ile müşteriler, şubede gerçekleşen taşıt kredi sözleşmesi imzasına gerek kalmadan, talep edilen bilgileri girerek, kredi başvurusunda bulunabiliyor, mobil uygulamada dijital belge onayıyla kredi süreçlerini tamamlayabiliyor. Üstelik satıcı onayı özelliği sayesinde, güvenli para transferiyle kolay ve güvenilir bir alım-satım işlemi gerçekleşiyor. Banka, uçtan uca dijital 2. el taşıt kredisiyle müşterilerine hızlı, kolay ve kağıt israfını ortadan kaldıran ve bu sayede çevreci bir çözüm sunarak, bankacılık deneyimini bir adım daha ileriye taşıyor.

Yeni 2. el dijital taşıt kredisi çözümüyle ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Bugün artık bankacılık tümüyle dijitalde yaşanırken bizim de amacımız, en basitinden en kapsamlı boyutuna, müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı her noktada yenilikçi bir dijital çözüm geliştirerek hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onlara kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatabilmek. Bunun en yeni örneği de, Türkiye’de ilk kez Garanti BBVA Mobil’den sunduğumuz 2. el uçtan uca dijital taşıt kredisi ürünümüz oldu. 2. el araç kredisi bir taraftan önemli bir ihtiyaç iken, bu kredi için müşteriler banka şubesine gelerek bir dizi belgeyi ve sözleşmeyi imzalamak durumunda kalıyordu. Biz bu kredi sürecini tamamen dijitalleştirerek, başvuru anından itibaren basit birkaç adım sonrası müşterilerimizin dijital belge onayıyla dakikalar içinde tamamlayabildikleri bir çözüme dönüştürerek, mobil uygulama üzerinden kullanıma sunduk. 2. el bir araç almak isteyen müşterilerimiz, bayi, galeri veya bireysel satıcı fark etmeksizin, araçları için krediye mobilden anında başvurup bankanın başvuruyu uygun bulmasıyla birlikte satıcıya ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu kredi satıcı onayı özelliği ile muhtemel para transferi ihtilaflarını da ortadan kaldırarak her iki taraf için güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor. 2. el dijital taşıt kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizle, otomotiv sektörüne ve müşterilerimize hızlı, kolay ve güvenilir çözümler sunarak değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.