Karabük’ün Cumayanı Köyü’nde meydana gelen yangında garajda bulunan traktör alevlere teslim oldu.

Karabük’ün Cumayanı Köyü’nde meydana gelen yangında garajda bulunan traktör alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı merkeze bağlı Cumayanı Köyü, Armağan Mahallesi’nde meydana geldi. Nuri Şahinoğlu’na ait 2 katlı müstakil eve bitişik garajda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangında alevleri fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürülürken, garajda bulunan traktör ise demir yığınına döndü.

Jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine durduğu yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.