Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" paylaşımında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri2nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" mesajı verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1855558138922971249

Kaynak: igf