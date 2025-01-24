Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Terörü kaynağında yok etmeye azimli ve kararlı olunduğunun altı çizilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdiği bildirildi.

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Bakanlık, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: igf