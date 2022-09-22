Irak’ın kuzeyindeki Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi’nden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler’e teslim edildi.

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi’nden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler’e teslim edildi.

Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci 13 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Kahveci’nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Şırnak Adliyesi’nin Emanet Bürosu’nda muhafaza ediliyordu. Şehidin tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi’nden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler’e teslim edildi.

Tespihin teslimi için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar şehidin evinde hazır bulundu. Şehit Mevlüt Kahveci için dualar edildikten sonra şehidin tespihi annesine teslim edildi. Oğlunun 21 Eylül 2016’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını ifade eden şehit annesi Ayşe Güler, “Oğlumun emaneti kaçırılmasının 6’ncı yıl dönümünde bana teslim edildiği için çok mutluyum” diyerek tespihin tesliminde emeği geçen herkese teşekkür etti.