Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey’in depremzede babaannesi Safize Özbey (90), İzmir’de tedavisini sürdürüyor. Torununun şehit edilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Özbey, hastanede de deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.

Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey’in depremzede babaannesi Safize Özbey (90), İzmir’de tedavisini sürdürüyor. Torununun şehit edilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Özbey, hastanede de deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.

Gara’da şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan Malatyalı Astsubay Çavuş Semih Özbey’in babaannesi Safiye Özbey, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depreme de evinde yakalandı. Evi ağır hasar alan Özbey, İzmir’de bulunan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine yatırıldı. Torununun şehit edilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Özbey, depremden sonra da akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği tanısıyla tedaviye başladı. Özbey’in kızı Hasibe Varol, annesinin sürekli Semih’in ismini sayıkladığını söyledi.

“Semih’in adını sayıklıyor”

Annesine hastanede refakat eden Varol, “Annemin torunu, PKK tarafından kaçırılmıştı. 6 yıl boyunca ellerinde tutmuşlardı. 2 yıl önce de şehit edildi. Babaannesi, uzun yıllar hep Semih’i sayıkladı. Depremden sonra da Semih’ten başka kelime sayıklamadı. Hep Semih’in geldiğini sanıyor. Semih onun tek erkek torunuydu. Semih’i o büyütmüştü ve onu çok seviyordu. Ona ayrı bir sevgisi vardı. Annemin depremden önce yaşa bağlı olarak çeşitli hastalıkları vardı ama kendi işlerini görecek durumdaydı. Depremden sonra durumu kötüledi, yatağa bağlı oldu. Burada tedavi görüyor. Doktorlardan ve sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Bizimle çok ilgileniyorlar” dedi.

“Annemin rahat edeceği bir yer istiyoruz”

Varol, Malatya’da annesi ile birlikte yaşadıklarını belirterek “Depremde evimiz hasar aldı. İlk depremin ardından dışarı çıktık ama annemin durumu nedeniyle tekrar eve girmek zorunda kaldık. Bu yüzden ikinci depreme de evde yakalandık. İkinci depremde eşim, annemi sırtında taşıyarak apartmandan indirdi. Şu anda eşim ve çocuklarım Menderes Gümüldür’de bizim için ayarlanan bir yerden kalıyor. Ama annem yatağa bağlı olduğu için onun daha rahat edeceği bir yere geçmemiz elbette bizim için daha iyi olur” diye konuştu.

“Geldiği güne göre durumu daha iyi”

Özbey’in tedavisini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. İmam Avcı ise hastanın sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Safiye Hanım, hastanemize depremden sonra başvurdu. Yememe ve içmeme, genel durumda bozukluk, ateş gibi şikayetlerle acil servisimize getirildi. Depremden sonra akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği neticesinde dahiliye servisimize yatırdık. Şu anda ilk geldiği güne göre durumu daha iyi. Yaşadığı travmadan dolayı psikiyatri bölümü de tedaviye başladı. Hastamız daha önce kendi ihtiyacını görüyormuş ama bu travma ve enfeksiyonlardan dolayı yatağa bağlı hale geldi. Aynı zamanda fizik tedavi bölümü ile yatak egzersizlerine başladık. Genel durumu geldiği güne iyi ama tedavisi devam ediyor.”