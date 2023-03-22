Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin marka değerini yükseltecek ve Trabzonluları yeniden denizle buluşturacak Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi’ni yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu, Trabzon halkı tarafından merakla beklenen projeyi mayıs ayı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vizyon projeleri arasında yer alan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi ile Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Trabzon’da yapımı devam tüm projeleri anbean titizlikle takip eden Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi’nde yürütülen çalışmalardan memnun kalan Başkan Zorluoğlu, “Ganita - Faroz Projesi beni en çok heyecanlandıran, çok önem verdiğimiz vizyon projelerimiz arasında yer alıyor. Şehrimizi tekrar denizle buluşturmak, hemşehrilerimiz ile yerli ve yabancı turistlerimizin dinlenebilecekleri, vakit geçirecekleri bir alan haline getirmek amacıyla başladığımız çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ziyaretçilerimiz araçları dışında Meydan, Uzunsokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi’nden yürüyüş aksları ile bu bölgeye ulaşabilecekler. Projenin içerisinde vatandaşlarımız ve amatör balıkçılarımız için iskeleler, seyir terasları, güneşlenme alanları, tematik bahçeler, küçük meydanlar, çocuk oyun alanları yer alıyor. Yine yürüyüş ve bisiklet yolu kesintisiz Faroz’un batısındaki mevcut hatlara bağlanacak. Şu anda buradaki işin sonuna geldik. Küçük dokunuşlarımız kaldı. Onlar da tamamlandığında mayıs ayı içerisinde Ganita-Faroz projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Ganita-Faroz Projesi sadece Trabzon’un değil Doğu Karadeniz’in en güzel sahil düzenleme projesi olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu daha sonra Beşirli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni ziyaret etti. Trabzon’da bir ilk olarak hayata geçirdiği Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Projesiyle ilk günden itibaren yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, “Çok ihtiyaç duyulan böyle muhteşem bir eserin Trabzon’umuza kazandırılmasından son derece mutluyuz. Burası tamamen kadınlarımıza özel dört ana bölümden müteşekkil bir büyük yaşam alanı olacak. Ana bölümlerden bir tanesi, sosyal tesis dediğimiz içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitnees salonu, spor salonu, kafeterya, sauna, fin hamamı gibi kısımların olduğu sosyal hizmet alanı olarak hizmet verecek. Yine kadınlarımıza sunacağımız birtakım hizmetlerin yürütüleceği Kadın ve Aile Danışma Merkezinde psikoloğumuz, diyetisyenimiz, avukatımız, fizyoterapistimiz ile sorunları olan hanımefendilerin sorunlarının çözümüne katkı yapılacak. Merkez içerisinde 12 adet büyük atölyemiz bulunacak. Dördüncü büyük alanımızda ise eğitim alanı olarak nitelendirdiğimiz güzel bir konferans salonu olacak. Kompleksimiz Trabzonlu hanımefendilere hayırlı olsun. İnşallah burayı da mayıs ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.