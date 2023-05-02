Aydın’da AK Parti’nin seçim çalışmalarına destek olan ve eline aldığı broşürleri dağıtan Gana uyruklu 28 yaşındaki Zakariya Muntari, görenlerin dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa borcu olduğunu belirten Muntari, “Oy kullanma hakkım yok ancak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir vefa borcum var” dedi.

Aydın’da 14 Mayıs’taki genel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluşturuyor. Bu çerçevede Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) seçim standında çalışmalara destek veren Gana uyruklu Zakariya Muntari ise görenlerin dikkatini çekiyor. Üzerine giydiği parti yeleği ve eline aldığı tanıtım broşürleri ile seçim çalışmalarında yer alan Muntari, AK Parti’nin vaatlerini bölgeden geçen vatandaşlara anlatıyor. Yabancı uyruklu olması sebebiyle de Aydınlıların dikkatini çeken Muntari, vatandaşlara Türkçe olarak AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı projeler hakkında da bilgi veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcu olduğu için çalışmalara destek olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Ganalı Muntari, “Adnan Menderes Üniversitesi’nde Hemşirelik Fakültesi’nde okuyorum. 9 seneden beri bu ülkede yaşıyorum. Okumak için geldim ve o günden beri burada yaşıyorum. Doğru zaman ve doğru adam çalışması için ben buradayım ve çalışmanın bir parçası olmak için geldim. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcum vardı ve onu ödemek için ben de bu çalışmaların bir parçası olayım dedim. Doğru zaman ve doğru adam için çalışmalara devam ediyoruz. Aydın Kent Meydanı’ndayız, vaktiniz olursa sizler de gelin ve çalışmanın bir parçası olun. Yabancı uyruklu birisi olduğum için oy kullanma hakkım yok ancak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir vefa borcum var. O yüzden geldim ve çalışmalara katılıyorum. Beni burada gören vatandaşlar, özellikle yerli vatandaşlar oy kullanma hakkım olduğunu zannediyorlar fakat ben kendilerine durumu anlatıyorum” dedi.