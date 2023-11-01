Batı Afrika ülkesi Gana, deprem bölgesine kakao bağışında bulundu.

Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden Gana, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesine 6 bin 500 paket içilebilir çikolata ve bin 666 paket sürülebilir çikolata bağışında bulundu. Gana’dan gelen bağışlar önce Mersin limanına oradan da Türk Kızılayı’nın Adana Bölge Deposu’na getirildi.

Burada basın toplantısı düzenleyen Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Gana devletine teşekkür ediyorum. Afrika’nın sıcak bir ikliminden, yaramızı sarmak için, yaralarımıza merhem olmak için oradan buraya kakao göndermişler. Hem kurum adına, hem ülkem adına teşekkür ederim" dedi.

Gana Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton ise Türkiye ile ilişkilerinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz 1960’lara dayanıyor. Böyle bir zamanda Türkiye’ye yardım etmemek olmazdı. Devlet adına yardımlarda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Bağış yapılan çikolata yüklü tırlar depremden etkilenen illere sevk edildi. Ayrıca Adana’da Kız Lisesi’nde Gana’dan gelen bağışlar dağıtıldı.