Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak vefat eden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana Futbol Federasyonu taziye mesajı yayımladı. Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, acı haberi aldıkları belirtilirken, Atsu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileklerinde bulundukları ifade edildi.

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Gana Futbol Federasyonu, Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

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