Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ege Üniversitesi Bornova Gençlik Merkezi ve Öğrenme Tasarımları ortaklığında Gameathon İzmir Projesi hayata geçirildi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü, Çaykur, Kızılay Bornova Şubesi ve GDZ Elektrik Dağıtım’ın paydaşlığında yapılan etkinliğin koordinatörlüğünü ise Gençlik Lideri Devrim Işık ve Haluk Gürleyen üstlendi.

Projenin birinci gününde düzenlenen "Oyun ve Öğrenme Maratonu" kapsamında gençler, birbirinden farklı atölyelerle bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında; Bazı Gençler Daha da Haklı, Doğa Dostu Kariyer Haritası Oluşturma, Mindfulness ile Zihinsel Esneklik, Müzik ile İyi Oluş Hali, Duygusal Dayanıklılık, Scratch Öğreniyoruz, Afet Yönetimi Atölyesi, Flört Mü Şiddet Mi?, Oyunlaştırma Atölyesi, Gençlik Hakları Atölyesi, Hareketli Oyunlar, Podcast 101, Avrupa Gençlik Fırsatları Atölyesi, Ayırmıyoruz Birleştiriyoruz, Sosyal Girişimcilik Atölyesi, Dilbaz: Etkili İletişim Atölyesi, Kişisel Marka - Kariyer Yönetimi, Yaratıcı İleri Dönüşüm: Çanta Tasarımı Atölyesi düzenlendi. Atölyelerin yanı sıra bahçe alanında düzenlenen oyunlarla gençler keyifli vakit geçirdiler ve sosyal etkileşimlerini artırdılar.

Programın ikinci günde ise Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu’nda, 3. sınıftan 6. sınıfa kadar tüm şubelere "Çocuk Hakları Sek Sek" oyunu oynatıldı. Etkinlikte çocuklara sahip oldukları haklar konusunda bilgi verildi. Çeşitli yöntemlerle bu hakları yorumlamaları, analiz etmeleri sağlandı.

Proje boyunca 30 destek gönüllüsü aktif görev alarak etkinliklerin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağladı. İki gün süren etkinlikler sonunda toplamda bin 23 kişiye ulaşılarak büyük bir başarı elde edildi.