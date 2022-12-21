Gambiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmeye yönelik darbe girişiminin engellendiği duyurularak, darbe planı yapan 4 askerin tutuklandığı ifade edildi.

Gambiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmeye yönelik darbe girişiminin engellendiği duyurularak, darbe planı yapan 4 askerin tutuklandığı ifade edildi.

Gambiya’da darbe girişimi engellendi. Gambiya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmeyi yönelik darbe girişiminin engellendiği duyurularak, darbe planı yapan 4 askerin tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, darbe planı yapan 4 askerin Gambiya Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığının dün düzenlediği askeri operasyon ile tutuklandığı belirtilerek, "İstihbarat raporlarına göre Gambiya ordusunun bazı askerleri demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmeyi planlıyordu" denildi.

Açıklamada, ordunun suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin daha peşinde olduğu aktarılarak, durumun tamamen kontrol altında olduğu ve vatandaşlardan paniğe kapılmamalı istendi.