Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmanda Gama Polimer Şile Yıldızspor’u Onur Erdem Beytaş’ın golleriyle 1-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, 11 Hafta maçında deplasmanda Gama Polimer Şile Yıldızspor’u 1-2 mağlup etti. Kırmızı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Onur Erdem Beytaş kaydetti.

Teknik Direktör Ersin Aka yönetimindeki Mersin ekibi, üst üste 9’uncu maçını da kaybetmeyerek liderliğini sürdürdü. Maça istediği gibi başlayamayan temsilcimiz ilk 15 dakikada gol üretmekte zorluk çekti. Kalesinde iki net pozisyon gören Kırmızı Lacivertlilerde, kaleci Sertaç Güzel gole izin vermedi.

15.dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz Umut Aydın ile 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Dakikalar 29’u gösterdiğinde son haftaların formda ismi Onur Erdem Beytaş, karambolden attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına 0-1’lik skorla girildi.

İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergileyen temsilcimiz kalesinde ataklarını artıran Şile Yıldız aradığı golü bulamadı. Maçın 87.dakikasında ev sahibi takımda defans ve kalecinin anlaşmazlığını iyi değerlendiren Onur Erdem Beytaş skoru 0-2 yaptı. Maçın son dakikalarında ev sahibi ekipte Mustafa Demirel farkı 1’e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 1-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 28 yapan Yeni Mersin İdman Yurdu, ikinci Karşıyaka ile olan 6 puanlık farkı korudu.