Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitler Derneği, yeni yönetimi yapılan olağan kongre ile yeniden oluştu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitler Derneği, yeni yönetimi yapılan olağan kongre ile yeniden oluştu.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Araştırma Derneği bürosunda gerçekleştirilen seçimde Galip Savaş oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Kongreye katılan üyelerin oylarını alan Galip Savaş, başkanlığa seçildi. Başkan Savaş, kongre sonrası yaptığı konuşmada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Galip Savaş Başkanlığı’nda, oluşan yönetim şu şekilde oldu: Galip Savaş, Erol Gündüz, Mehmet Sağlam, Tuna İşleyen ve Mustafa Bayram.

Denetleme Kurulu da Adem Öztürk, Kazım Bayram ve Hasan Hüseyin Katı dan oluştu.